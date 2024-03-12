Nürnberg'den Can Uzun için transfer açıklaması

Adı son zamanlarda Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Can Uzun için Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking önemli açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Nürnberg'den Can Uzun için transfer açıklaması
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12 Mart 2024 08:53
Son güncelleme 12 Mart 2024 10:05
Gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray için genç Nürnberg'den önemli açıklama geldi. 

"TAKIMDA TUTAMAYABİLİRİZ"

Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'un galibiyeti getirdiği Magdeburg karşılaşması sonrasında önemli bir açıklamada bulundu.

Can Uzun'u kadroda tutmanın çok zor olacağını söyleyen Dieter Hecking, "Elbette onu Nürnberg'de tutmak isteriz ancak ne yazık ki futbol dünyası farklı. Elbette onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIMI SEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Kalbimin sesini dinledim" diyerek bir paylaşımda da bulunan Can Uzun, A Milli Takım formasını giyeceğini açıklamıştı.

24 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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