Nürnberg'den Can Uzun için transfer açıklaması

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçen Fenerbahçe ve Galatasaray için genç Nürnberg'den önemli açıklama geldi.Nürnberg Sportif Direktörü Dieter Hecking, Can Uzun'un galibiyeti getirdiği Magdeburg karşılaşması sonrasında önemli bir açıklamada bulundu.Can Uzun'u kadroda tutmanın çok zor olacağını söyleyen Dieter Hecking,ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Kalbimin sesini dinledim" diyerek bir paylaşımda da bulunan Can Uzun, A Milli Takım formasını giyeceğini açıklamıştı.Bu sezon Nürnberg formasıyla 24 resmi maça çıkan Can Uzun bu karşılaşmalarda 16 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.