Nuri Şahin: 'Tepki göstermemiz gerekiyor'

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin, ligde cuma günü Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Holstein Kiel maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası geleceği tartışılan 36 yaşındaki teknik adam, Eintracht Frankfurt karşısında bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.



Holstein Kiel maçının ardından, "Her zamanki gibi işe dönemezdik" diyen genç teknik adam, "Takımla çok açık konuşmalar yaptık. Ayrıca bireysel olarak oyuncularla bazı şeyleri analiz ettik. Eksik olan her şeyi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.



Holstein Kiel maçında çok şeyin eksik olduğunu söyleyen Nuri Şahin, Eintracht Frankfurt maçı öncesi kadroyla ilgili de konuştu ve Niklas Süle dışında eksikleri olmadığını söyledi. Kadroda değişiklikler olacağını söyleyen Nuri Şahin, "Performansımız kötüydü ama 11 oyuncunun hepsini değiştiremezsiniz. Mesele bu değil. Her şeyden önce açık olan şey, hangi kadroyla olursa olsun bir tepki göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.



Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Dortmund, ligin 18. haftasında cuma günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.