Crystal Palace - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Crystal Palace - Manchester City Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Crystal Palace - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Tabii Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Crystal Palace ile Manchester City, FA Cup Finali'nde karşı karşıya geliyor. 18.30'da başlayacak olan mücadele Wembley Stadı'nda oynanacak ve TRT Tabii Spor'dan yayınlanacak.Tarihinde ilk kez FA Cup kazanmak isteyen Crystal Palace ile sekizinci zaferine ulaşmayı hedefleyen Manchester City karşılaşıyor. Crystal Palace yarı finalde Aston Villa'yı 3-0'la geçerken, Manchester City ise Bournemouth'u 2-1 yenerek finale yükselmişti.Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Eze, Sarr, MatetaManchester City: Ederson, Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Marmoush, Haaland· Manchester City'nin oynadığı son 7 maçın 5'inde ilk yarılar berabere bitti.· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 maçın 5'i 3,5 gol üstü bitti.· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 resmi maçın 5'inde karşılıklı goller oldu.· Manchester City son 10 maçında mağlup olmadı. (7 G 3 B)