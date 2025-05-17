Crystal Palace - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Crystal Palace - Manchester City Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

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Crystal Palace ile Manchester City, FA Cup Finali'nde karşı karşıya geliyor. 18.30'da başlayacak olan mücadele Wembley Stadı'nda oynanacak ve TRT Tabii Spor'dan yayınlanacak. CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarihinde ilk kez FA Cup kazanmak isteyen Crystal Palace ile sekizinci zaferine ulaşmayı hedefleyen Manchester City karşılaşıyor. Crystal Palace yarı finalde Aston Villa'yı 3-0'la geçerken, Manchester City ise Bournemouth'u 2-1 yenerek finale yükselmişti.
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Eze, Sarr, Mateta
Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Marmoush, Haaland ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER
· Manchester City'nin oynadığı son 7 maçın 5'inde ilk yarılar berabere bitti.
· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 maçın 5'i 3,5 gol üstü bitti.
· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 resmi maçın 5'inde karşılıklı goller oldu.
· Manchester City son 10 maçında mağlup olmadı. (7 G 3 B)