Haber Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2025 17:15

Crystal Palace - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Crystal Palace - Manchester City Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Crytal Palace - Manchester City maçı ücretsiz TRT Tabii Spor izle | Crytal Palace - Manchester City maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT Tabii Spor'dan canlı izlenebilecek olan Crytal Palace - Manchester City maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Crytal Palace - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Crytal Palace - Manchester City maçı canlı yayın izleme detayları

Crystal Palace - Manchester City Maçı Canlı İzle Şifresiz | Crystal Palace - Manchester City Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
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Crystal Palace - Manchester City maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Tabii Spor erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT Tabii Spor'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

 

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CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Crystal Palace ile Manchester City, FA Cup Finali'nde karşı karşıya geliyor. 18.30'da başlayacak olan mücadele Wembley Stadı'nda oynanacak ve TRT Tabii Spor'dan yayınlanacak.

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tarihinde ilk kez FA Cup kazanmak isteyen Crystal Palace ile sekizinci zaferine ulaşmayı hedefleyen Manchester City karşılaşıyor. Crystal Palace yarı finalde Aston Villa'yı 3-0'la geçerken, Manchester City ise Bournemouth'u 2-1 yenerek finale yükselmişti.


CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Guehi, Munoz, Hughes, Wharton, Mitchell, Eze, Sarr, Mateta

Manchester City: Ederson, Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol, Silva, Kovacic, Foden, De Bruyne, Marmoush, Haaland

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

· Manchester City'nin oynadığı son 7 maçın 5'inde ilk yarılar berabere bitti.

· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 maçın 5'i 3,5 gol üstü bitti.

· Crystal Palace ile Manchester City arasında oynanan son 6 resmi maçın 5'inde karşılıklı goller oldu.

· Manchester City son 10 maçında mağlup olmadı. (7 G 3 B)


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