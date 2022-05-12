Nuri Şahin'in Galatasaray maçı kararı; jübile

Antalyaspor'da oyuncu-antrenör olarak devam eden Nuri Şahin, Galatasaray maçında jübile yapmak istiyor.

, Fotoğraf; Antalyaspor.com.tr
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Nuri Şahin'in Galatasaray maçı kararı; jübile
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12 Mayıs 2022 12:38
Antalyaspor'un başında son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine imza atarak 34 yaşında tarihe geçen Nuri Şahin, ligin son haftasında taraftarının önünde büyük bir sürprize hazırlanıyor.

Ekim ayından bu yana teknik adamlık yapmasına rağmen futbolculuk lisansı hala aktif olan ve maç kadrolarında ismi oyuncu olarak yer alan Nuri Şahin'in Antalyaspor'un ligin son haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçta kendi taraftarı önünde bir vedaya hazırlandığı öğrenildi.

Nuri Şahin'in Galatasaray karşılaşmasında takımının ligde bir iddiası kalmaması halinde son bölümde sahaya futbolcu olarak çıkacağı ve kendi taraftarı önünde kısa bir süre sahada yer aldıktan sonra kramponlarını tamamen asacağı belirtildi.

Kaynak: Akdeniz Manşet

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