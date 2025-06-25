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Nurettin Açıkalın: "Kayseri, 15 milyon euro bütçeyi oluşturmalı"

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün geleceği için yıllık en az 15 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

calendar 25 Haziran 2025 17:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Kayseri, 15 milyon euro bütçeyi oluşturmalı'
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kulübün geleceği için yıllık en az 15 milyon euroluk bir bütçeye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, bu hedefe ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Açıkalın, bu bütçenin sadece yönetim tarafından değil, tüm şehrin katkısıyla oluşturulması gerektiğinin altını çizdi: 

"Kayserispor'un toplam bütçesi tahminim yıllık 15 milyon euro. Olması gerekiyor. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Kulübü layık olduğu yerlere getirmek istiyorsak bu bütçeyi bu şehrin oluşturması gerekiyor."

Kulübün içinde bulunduğu mali tablo hakkında bilgi veren Açıkalın, "9-10 adet sorunlu dosya var. Bu dosyaları temizlemeye çalışıyoruz" dedi.

Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Başkan, "Yönetim olarak özverili bir şekilde çalıştık ve sezonu tamamladık. Şimdi ise şehrin desteğiyle bu bütçeyi el ele vererek oluşturacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

( Faruk Aydemir)


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