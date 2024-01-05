Nuno Da Costa: "Sahada istediğimizi yaptık"

Kasımpaşa forması giyen Nuno Da Costa, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nuno Da Costa: 'Sahada istediğimizi yaptık'
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05 Ocak 2024 22:26
Beşiktaş ile oynanan maçta 3 gol atan Kasımpaşalı Nuno Da Costa, karşılaşmanın ardından konuştu.

Da Costa, "Takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizi bu maça onlar hazırlıyor. İyi maç oynadık. Sahada istediklerimizi yaptık. Her topta sanki maçın son topuymuş gibi oynadık. Bu galibiyetle emeğimizin karşılığını aldık." dedi.

Da Costa ayrıca, "Her maçta elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. Takım için kazanmak ve takımı gururlandırmak için oynuyorum. Gol ve asist bu işin keyfi. Takım için oynadığınızda daha fazla gol ve asist olacaktır." sözlerini sarf etti.

Öte yandan Kasımpaşa'nın genç oyuncusu Yasin Özcan ise, "Tarif edilemez bir duygu. Altyapı arkadaşım Taylan Aydın ile ilk Süper Lig maçına çıkmam çok heyecan verici oldu. Oyunu istediğimiz gibi oynadık. Beşiktaş'ı iyi kapattık ve kazanmayı başardık. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasında bulundu.

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