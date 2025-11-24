Denver Nuggets, forveti Aaron Gordon'ın arka adalesindeki (hamstring) zorlanma nedeniyle en az dört ila altı hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.Nuggets, Kasım ortasında Christian Braun'un da ayak bileği burkulması nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Böylece takım iki başlangıç oyuncusunu aynı anda kaybetmiş durumda.Gordon, bu sezon 13 maç sonunda kariyerinin en yüksek ortalamalarından biri olan 18.8 sayı ve 5.9 ribaund istatistikleri yakalıyor. Aynı zamanda üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en iyi yüzdesi olan %44.4 ile isabet buluyor ve ESPN Research'e göre bu sezon 50-40-85 şut bölgesi standartlarını aynı anda yakalayan yedi oyuncudan biri.30 yaşındaki oyuncu, Cuma günü Houston Rockets karşısında kazanılan 112-109'luk deplasman galibiyetinde yalnızca 3 dakika 21 saniye sahada kalabilmişti. ESPN'den Shams Charania'ya göre maça iki hamstring bölgesinde birden yaşadığı sorunlarla çıkmıştı. Denver, daha sonra Gordon'ı ertesi gün Sacramento Kings karşısındaki maçtan da çıkarmıştı.12 galibiyet 4 mağlubiyetle Nuggets, Batı Konferansı'nda ikinci sırada ve Oklahoma City Thunder'ın 3.5 maç gerisinde bulunuyor. Denver, Pazartesi günü Memphis Grizzlies ile karşılaşacak.