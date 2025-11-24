24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Nuggets'ta Aaron Gordon en az 4 hafta yok

Denver Nuggets, forveti Aaron Gordon'ın arka adalesindeki (hamstring) zorlanma nedeniyle en az dört ila altı hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 24 Kasım 2025 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Nuggets, Kasım ortasında Christian Braun'un da ayak bileği burkulması nedeniyle altı hafta sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı. Böylece takım iki başlangıç oyuncusunu aynı anda kaybetmiş durumda.

Gordon, bu sezon 13 maç sonunda kariyerinin en yüksek ortalamalarından biri olan 18.8 sayı ve 5.9 ribaund istatistikleri yakalıyor. Aynı zamanda üç sayı çizgisinin gerisinden kariyerinin en iyi yüzdesi olan %44.4 ile isabet buluyor ve ESPN Research'e göre bu sezon 50-40-85 şut bölgesi standartlarını aynı anda yakalayan yedi oyuncudan biri.


30 yaşındaki oyuncu, Cuma günü Houston Rockets karşısında kazanılan 112-109'luk deplasman galibiyetinde yalnızca 3 dakika 21 saniye sahada kalabilmişti. ESPN'den Shams Charania'ya göre maça iki hamstring bölgesinde birden yaşadığı sorunlarla çıkmıştı. Denver, daha sonra Gordon'ı ertesi gün Sacramento Kings karşısındaki maçtan da çıkarmıştı.

12 galibiyet 4 mağlubiyetle Nuggets, Batı Konferansı'nda ikinci sırada ve Oklahoma City Thunder'ın 3.5 maç gerisinde bulunuyor. Denver, Pazartesi günü Memphis Grizzlies ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
