Eski Dallas Mavericks süperstarı Dirk Nowitzki ve vakfının, koronavirüs salgınından etkilenen ve gıda ihtiyacı duyanlara 14.000'den fazla gıda kutusu sağlamaya yardımcı olacak olan Kuzey Teksas Gıda Bankası'na 100.000 dolar bağışladığı açıklandı.



KOVID-19, Kuzey Teksas'ta yayılmaya devam ederken, Nowitzki ve diğerleri, tıp uzmanlarına ve muhtaçlara yardım etmek için adım atıyor.



Mavericks'in sahibi Mark Cuban, NBA'in sezonu askıya almasının ardından, arena işçilerine ödeme teklif eden ilk takım sahibi olmuştu.



Mavs bu adımı attıktan sonra, çok sayıda NBA takımı ve oyuncusu aynı şekilde hamle yapmışlardı.



Nowitzki, 2018-19 sezonunun sonunda NBA'den emekli olmuştu.



