Nottingham Forest'ta anlaşma: Douglas Luiz

Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Douglas Luiz'in yeni durağı belli oluyor.



Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Nottingham Forest, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Juventus ile 30 Milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.



27 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.



Juventus'a geçen yıl transfer olan Douglas Luiz, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.



