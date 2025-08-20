20 Ağustos
Bodo/Glimt-Sturm Graz
22:00
20 Ağustos
Celtic-Kairat Almaty
22:00
20 Ağustos
Basel-Kopenhag
22:00
20 Ağustos
Fenerbahçe-Benfica
22:00
20 Ağustos
Bolton Wanderers-Reading
22:00

Nottingham Forest'ta anlaşma: Douglas Luiz

Nottingham Forest, Douglas Luiz için Juventus ile 30 milyon Euro transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı.

calendar 20 Ağustos 2025 14:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nottingham Forest'ta anlaşma: Douglas Luiz
Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Douglas Luiz'in yeni durağı belli oluyor.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, Nottingham Forest, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Juventus ile 30 Milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

27 yaşındaki yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gidip sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Juventus'a geçen yıl transfer olan Douglas Luiz, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
