Nottingham Forest ile Aston Villa yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Steve Cooper'ın ekibi Nottingham Forest ile Steven Gerrard'ın yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya geldi.



City Ground'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Nottingham Forest'ın golü 15. dakikada Emmanuel Dennis'den geldi. Konuk ekip Aston Villa'nın beraberlik golü ise 22. dakikada Ashley Young'dan geldi.



Bu sonuçla beraber galibiyet hasreti 7 maça çıkan Nottingham Forest 5 puana yükselirken, yenilmezlik serisi 4 maça çıkan Aston Villa 9 puana ulaşmış oldu.



Ligin bir sonraki haftasında Aston Villa evinde Chelsea'yi ağırlarken, Nottingham Forest deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.





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