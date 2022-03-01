Nisanur Erbil, Avrupa ikincisi oldu

Sırbistan'da devam eden Avrupa Gençler ve Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda milli sporcu Nisanur Erbil, gençler kılıç kategorisinde gümüş madalya aldı.



Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda, genç kadınlar kılıçta Türkiye'yi temsil eden milli eskrimci Nisanur Erbil, Tablo 32'de Rus Alina Pastukhova'yı 15-10, Tablo 16'da Macar Luca Szucs'u 15-7 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde İtalyan Mariella Viale'yi 15-13 mağlup eden Nisanur, adını yarı finale yazdırdı.



Yarı finalde de Alman Felice Herbon'a 15-7'lik üstünlük sağlayan milli sporcu, finalde Fransız Amalia Aime ile karşılaştı. Rakibine 15-13 yenilen Nisanur, gümüş madalyada kaldı.



2019'da yıldızlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Nisanur Erbil, geçen yıl gençlerde dünya ikinciliği elde etmişti.





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