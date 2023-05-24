Barcelona'nın yıldız basketbolcusu Nikola Mirotic geleceğinin belirsiz olduğunu belirtti.



Kulübüyle iki yıllık kontratı bulunan Mirotic; ''İki yıl daha sözleşmem var kalmak isterim ama her şey bana bağlı değil, geleceğimle ilgili ne olacağını göreceğiz bir karar vermedim'' ifadelerini kullandı.



2019'dan bu yana Barcelona forması giyen Karadağlı uzun forvet, bu sezon final-four mücadelesinde istenilen performansı verememiş ve eleştiri oklarını üzerine çekmişti.















