Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, NBA'de 2023-24 sezonunun MVP'si seçildi.



Lig tarihinde bu ödülü en az üç kez kazanan dokuzuncu oyuncu olmayı başaran 29 yaşındaki oyuncu, 79 birincilik oyuyla bu yıl bu onuru ilk kez aday gösterilen Oklahoma City Thunder'dan Shai Gilgeous-Alexander (15 birincilik oyu) ve Luka Doncic'e karşı (4 birincilik oyu)



Jokic, NBA tarihinde en az üç kez MVP seçilmiş olan Kareem-Abdul Jabbar (6 kez), Bill Russell (5 kez), Michael Jordan (6 kez), Wilt Chamberlain (4 kez), LeBron James (4 kez), Moses Malone (3 kez), Larry Bird (3 kez) ve Magic Johnson (3 kez) gibi elit isimler arasına girmeyi başardı.



Nuggets yıldızı bu sezon 79 maça çıkarak, 34.6 dakikada 26.4 sayı, 12.4 ribaund, 9.0 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakaladı.



Sırp sporcunun bu başarısı, son altı sezondur ödülü ABD dışında doğan oyuncuların kazanması üzerine olan seriyi sürdürmüş oldu. Kamerun doğumlu Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid geçen yılki ödülde Jokic'i geride bırakırken, 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ödülü Yunan oyuncu Giannis Antetokounmpo kazanmıştı.



Knicks guardı Jalen Brunson, tüm Amerikalı oyuncular arasında en fazla oyu aldı ve toplam 142 puanla ve 3 ikincilik oyuyla, genel sıralamada beşinci oldu.





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