Nijerya ve Mısır Afrika Kupası'nda son 16'da

Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Nijerya ve Mısır gruptaki son maçlarını kazanarak adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nijerya ve Mısır Afrika Kupası'nda son 16'da
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20 Ocak 2022 02:47
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda 2 maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Nijerya, 56. dakikada Sadiq Umar ve 75. dakikada William Troost-Ekong'un golleri ile Gine Bissau'yu 2-0 yendi.

Mısır ile Sudan'ın karşılaştığı maçta Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed de ilk 11'de görev aldı. Mısır, Sudan'ı Mohamed Abdel Monem'in 35. dakikada bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, Nijerya ve Mısır son 16 turuna adlarını yazdırdı.

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