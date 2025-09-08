08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-2
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-0
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-1
08 Eylül
Madagaskar-Çad
3-1
08 Eylül
Malavi-Liberya
2-2
08 Eylül
Uganda-Somali
2-0
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray açıklaması!

Nijerya Milli Takımı'dan bir yetkili, Victor Osimhen ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlandı.

Yıldız golcü, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ancak mücadeleye devam edemedi. Sakatlığının ardından Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili yıldız oyuncunun durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

ScoreNigeria'ya konuşan yetkili, üst düzey yöneticilerin Osimhen'in Güney Afrika kafilesinde yer almasını istediklerini, oyuncunun maça çıkmasa bile takımın bir parçası olmasını arzuladıklarını aktardı.

Yetkili, hayal kırıklığını dile getirerek şunları söyledi:


"Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu."

"ONLARI KİM SUÇLAYABİLİR Kİ?"

Ancak Nijeryalı yetkililerin bu isteği Galatasaray'ın baskısı nedeniyle iptal edildi ve Osimhen'in hemen İstanbul'a dönmesi gerekti.

Yetkili isim bu konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar."

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Victor Osimhen'in pazartesiyi salıya bağlayan gece İstanbul'da olması ve ertesi günü MR'ının çekilmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
