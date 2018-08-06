Nihat ve Oktay'dan Fikret Orman'a tepki

'ın eski oyuncularından, sosyal medya hesabı üzerinden siyah-beyazlı kulübün başkanı'a attığı bir mesajı paylaştı. Bu mesaj kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, Beşiktaş'ın eski oyuncularından Oktay Derelioğlu de kısa bir açıklamada bulundu.Nihat Kahveci, Fikret Orman'a kendisi için söylediği ''Nihat Kahveci bizden tefeci gibi para aldı'' sözleriyle ilgili gönderdiği mesajında' ifadelerini kullandı.Oktay Derelioğlu da bu paylaşımla ilgili kısa bir yorumda bulundu ve Fikret Orman'a yüklendi. Derelioğlu bu paylaşımın altına yaptığı yorumdaifadelerini kullandı.