Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Milliyet gazetesinden Şansal Büyüka'ya Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Serdar Tatlı ve son mali genel kuruldaki sahte imza iddialarına cevap verdi.



Milliyet'ten Şansal Büyüka'nın, "MHK'nin yeni başkanı Serdar Tatlı'yı sizin değil, Rıdvan Dilmen'in getirttiği iddiaları var, ne dersiniz?" sorusuna Özdemir, "Olur mu öyle şey. Serdar Tatlı liyakatını kanıtlamış, başarısını herkesin taktir ettiği, bu görevi anasının ak sütü gibi hak eden biridir. Serdar Tatlı'ya da haksızlık yapmayalım, başkalarına da… Kaldı ki, ben herkese bir telefon uzaklığındayım… Arayan beni bulur, sorsunlar, söyleyeyim. Doğruyu söyleyeyim, kamuoyunu yanıltmaya, tahrik etmeye ne gerek var." dedi.



"97 YILLIK TFF! SAHTE İMZA PALAVRASI"



"Bir de TFF'nin son mali genel kurulunda sahte imza iddaları ortaya atıldı" sorusuna Özdemir, "Pandemi sürecine rağmen genel kurulu gerçekleştirdik… Birçok başkanımız bizzat arayarak salgın nedeniyle gelemeyeceğini bildirdi… Bunu protesto olarak görenler oldu… Hala sahte imza palavrasını ortaya atarak TFF'nin ibrasına gölge düşürmeye çalışmasınlar… 97 yıllık TFF'nin yasal olmayan bir genel kurul yapması mümkün mü? Birileri bir iddia ortaya atıyor, başkaları da araştırmadan bunun peşinden gidiyor… Çoğunluk sağlanamasa ne olurdu, birgün sonra yapardık… Olmadı, 9 Eylül'de çoğunluğa bakılmadan yapardık..." cevabını verdi.







