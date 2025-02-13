Nigel Hayes-Davis: 'Saras'ın farkı bu'

Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyuncusu Nigel Hayes-Davis, Eurohoops'a özel bir röportaj verdi.Röportajda yıldız oyuncu Avrupa basketboluna, kariyer gelişimine, Saras Jasikevicius'a, Stephen Curry'e ve Avrupa taraftarlarına dair pek çok önemli açıklamada bulundu.-Öncelikle burada bizimle olduğun için teşekkür ederim. Bir keresinde medyanın ve taraftarların seni 'görmezden gelmesinin' daha iyi olduğunu, bu sayede işini daha iyi yapabildiğini söylemiştin. Sence (geçen sene) attığın 50 sayı ve EuroLeague'in en iyi beşine seçilmen, seni rakipler için daha net bir hedef haline getirdi mi?-O moda girebilmek ve bir maçta 50 sayı atabilmek nasıldı?-Sasha Vezenkov'a 45 sayılık performansına dair attığın bir mesajdan bahsetmiştin. Hatta 'bence rekoru kırmak için çabalamalıydı' demiştin. Vezenkov'un performansı sırasında nasıl hissettin?-Sence bu tür bireysel başarılar NBA gibi EuroLeague'in de 'oyuncuların ligi' haline gelmeye başladığının bir kanıtı mı? Yoksa halen koçların belirgin şekilde bir müdahalesi gerekli mi?-Kurgudan nefret ettiğini her seferinde net şekilde belirtiyorsun. Peki sence 'EuroLeague, NBA'den daha iyi ve daha rekabetçi' sözü bir kurgu mu yoksa gerçek mi?-Bu soruyu sordum çünkü yazın ABD Milli Takımı ile idmanlara çıkman hakkında 'basketbolun neşesini yeniden keşfettim, Avrupa basketbolunda neşeye yer yok' demiştin.-Steph Curry ile olan iki saatlik sohbetinden neler hatırlıyorsun? Ayrıca Kevin Durant 'yeteneklerinin NBA'e ait olduğunu' söylediğinde nasıl hissettin?-Sence Amerikalılar için Avrupa'ya gelmek NBA hayali yolunda bir başarısızlık mı? Sence Amerikalı oyuncuların aklında böyle bir şey var mı?-Kolej yıllarından bu yana, belki de 2015'te oynadığın NCAA finalinden bu yana oyununun hangi yönde değiştiğini düşünüyorsun?-(Zalgiris maçından sonra) Bir koçtan duyulabilecek en güçlü kelimenin 'yumuşak' olduğunu söyledin. Koç Jasikevicius yakın zaman önce sana ve takım arkadaşlarına karşı bu kelimeyi kullandı. Peki sence koç Saras'ta Fenerbahçe'de Barcelona günlerine göre neler değişti?-Saras ve koç Itoudis arasında ne gibi farklılıklar var?-Avrupa'da taraftarların tutkusu ile taraftarların sporcuları bir makine olarak görmesi ve kazanmayı bir zorunluluk olarak görmesi arasındaki ince çizgiye dair yaklaşımın nasıl?-Annen ve üvey baban olmadan buralara gelemeyeceğini daha önce defalarca kez söyledin. O yüzden soruyu biraz değiştiriyorum, durum bu şekilde olmasaydı sence şu an nerede olurdun?