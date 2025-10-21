Nicolo Zaniolo: 'Artık olgunlaştım'

İtalya Serie A'da Cremonese ile Udinese arasındaki maç 1-1 tamamlandı. Konuk ekibin golü Nicolo Zaniolo'dan geldi.
Galatasaray'dan Udinese'ye giden Zaniolo, bu golüyle birlikte İtalya Serie A'da bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan İtalyan futbolcu, "Öncelikle bu golü her zaman yanımda olan aileme adamak istiyorum. Benim için bu, Cagliari maçında kaçırdığım golün ardından bir rövanş oldu. O maçta takımıma 3 puanı kazandırabilecek bir golü kaçırmıştım, futbol size hemen telafi şansı verir. Kazanmak istiyorduk ancak Cremonese çok iyi bir takım ve çok iyi oynadılar. Burası zor bir stadyum ve 1 puan, hiçbir şey alamamaktan iyidir." dedi.
"ARTIK OLGUNLAŞTIM"
Sözlerine devam eden Nicolo Zaniolo, "Udine çok güzel bir şehir, harika bir kulüp ve iyi çalışan, beni hemen rahat hissettiren harika bir takım buldum. Udinese'nin bana verdiği fırsat için teşekkür ederim. Her gün bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Şu ana kadar hak ettiğimiz puanları alamadık ama böyle devam edersek uzun vadede söz sahibi olabiliriz." diye konuştu.
Nicolo Zaniolo, "Hatalar yapılır, herkes hata yapar. Geçmişte hatalar yaptığımı biliyorum ama artık olgunlaştığımı hissediyorum. Bir oğlum var ve ona karşı bir sorumluluğum var. Büyüdüğümü hissediyorum, böyle mutluyum." dedi.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"
Udinese Teknik Direktörü Kosta Runjaic de Cremonese maçında beraberliği getiren golü atan Zaniolo için, "Zaniolo çok çalışıyor ve her hafta gelişiyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu olacak." dedi.
Udinese'de toplamda 6 maçta süre bulan Zaniolo, 2 kez gol sevinci yaşadı.
