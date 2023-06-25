Nicolas Jackson, artık Chelsea'li!

Premier Lig devi Chelsea, Villareal'in 22 yaşındaki forveti Nicolas Jackson'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



The Athletic'in haberine göre İngiliz devi Chelsea, Villarreal'in 22 yaşındaki Senegalli forveti Nicolas Jackson'ı yaklaşık 35 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.



Senegalli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtilirken, Chelsea'nın bu transferi 1-2 gün içinde resmen açıklaması beklendiği aktarıldı.



OYUNCUYA TALİPLER VARDI



Nicolas Jackson transferi için Marsilya, Leipzig ve Roma kulüplerininde oyuncuya ilgisi bulunuyordu.



VILLAREAL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ



Bu sezon İspanyol ekibinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nicolas Jackson, çıktığı 38 karşılaşmada 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.



Senegalli forvet 1.90 boyu olmasına rağmen oyun içindeki hızıyla dikkat çekiyor.





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