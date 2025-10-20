Real Madrid'den 2024 yazında Como'ya transfer olan Nico Paz, İtalyan ekibindeki performansıyla dikkat çekiyor.



COMO PERFORMANSI



Como'da bu sezon 8 maçta süre bulan Paz, 4 gol attı ve 4 asist yaptı. 21 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde toplamda ise 43 maça çıktı ve 10 gol, 13 asistlik performans ortaya koydu.



REAL BİLİNMEZLİĞİ



Nico Paz için Real Madrid bilinmezliği ise devam ediyor. Paz, 2024 yazında Real Madrid'den Como'ya 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.



GERİ ALIM MADDESİ



Real Madrid'in genç futbolcu için bir geri alım hakkı bulunuyor. İspanyol devinin, bu maddeyi kullanıp kullanmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Paz'ın Como'dan başka bir takıma transferinde de Real Madrid'in yüzde 50'lik payı bulunuyor.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Real Madrid altyapısından yetişen Paz'ın, şu anda sözleşmesinin bulunduğu Como ile kontratı 2028 yılına kadar devam ediyor. Performansıyla dikkat çeken genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 55 milyon euro olarak gösteriliyor.



