Nice Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu için 7 milyon euro önerecek

Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan son talip Nice oldu. Lyon ve Marsilya'dan sonra Nice'in Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nice Beşiktaş'a Ersin Destanoğlu için 7 milyon euro önerecek
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02 Haziran 2021 01:51
Beşiktaş kalesinde şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu'na yeniden bir Fransız kulübü talip oldu.

Fransız basını Nice kulübünün Lyon ve Marsilya'nın ardından Ersin'e talip olan 3. kulüp olduğunu yazdı. Haberlere göre Lille aracılığı ile hareketli hale gelen Türkiye pazarından bu kez Ersin Destanoğlu'nun kulüplerin ilgisini çeken isim olduğu ifade edilirken Nice'in Beşiktaş'a 7 milyon euroluk teklifle geleceği belirtildi.

Ersin Destanoğlu'nu transfer ederek Walter Benitez'in arkasında yetiştirmeyi planladığı belirtilen Nice'in doğru zaman geldiğinde kaleyi 20 yaşındaki genç eldivene teslim etmek istediği de aktarıldı.

Beşiktaş kalesini yaklaşık 15 aydır koruyan Ersin Destanoğlu, bu sezon 37 maça çıktı ve 13 maçta kalesinde gol görmedi.

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