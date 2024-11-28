Ngak'ayel Mukuau'nun golleri Lille'e 3 puanı getirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Lille, Bologna'ya konuk oldu.



Renato Dall'Ara Stadyuumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi, Lille 2-1 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri 44 ve 66'da Ngak'ayel Mukuau kaydetti. Bologna'nın tek golünü 63'te Jhon Lucumi attı.



Lille, bu galibiyetin ardından puanını 10 yaptı. Bologna, 1 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Lille, Sturm Graz'ı konuk edecek. Bologna, Benfica deplasmanına gidecek.