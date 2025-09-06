06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-160'
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
0-020'
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
1-120'
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
0-020'
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
0-120'
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
0-020'
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
1-119'
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
0-020'
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
1-019'
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Neymar'dan Hikmet Karaman paylaşımı

2015'te Kweuke ile Hikmet Karaman arasında yaşanan penaltı krizi yıllar sonra yeniden gündem oldu. 12.3 milyon kez izlenen video, Neymar tarafından da paylaşıldı. Brezilyalı yıldızın profilinde yer alan tek video, bu duygu yüklü an oldu.

calendar 06 Eylül 2025 17:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Neymar'dan Hikmet Karaman paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2015 yılında oynanan Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor maçında yaşanan unutulmaz anlar yıllar sonra yeniden gündeme oturdu.
 
Çaykur Rizespor'un penaltı kazandığı dakikalarda yaşanan teknik direktör – oyuncu krizi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
 
Topun başına geçen Kweuke'nin penaltıyı atmasına teknik direktör Hikmet Karaman karşı çıkmış, ancak Kamerunlu oyuncu ısrarla topu alıp golünü atmıştı. Skoru eşitleyen Kweuke, kısa süre sonra galibiyet golünü de kaydederek büyük bir sevinç yaşamış ve gözyaşları içinde tribünlere koşmuştu.
 
SOSYAL MEDYADA MİLYONLARI DUYGULANDIRDI
 
Bu duygusal ve dramatik anlar, sosyal medyada "Futbol ne kadar müthiş" başlığıyla paylaşıldı. "Türk futboluna damga vuran an" notuyla yayınlanan video sadece 3 gün içinde 12.3 milyon izlenme ve 1 milyon beğeni topladı.
 
NEYMAR PAYLAŞTI, GÜNDEM DEĞİŞTİ
 
Sürpriz ise dünya yıldızı Neymar'dan geldi. Brezilyalı futbolcu, bu videoyu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak Türk futbolunun unutulmaz anına destek verdi.
 
Dikkat çeken detaylardan biri ise Neymar'ın bu videoyu, başka bir hesap üzerinden paylaşmasına rağmen profilinde görünen tek içerik olarak sabitlemesi oldu.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
