Newcastle United, penaltılarla turladı

Newcastle United, normal süresi 1-1 biten maçta Nottingham Forest'ı penaltılarda 4-3 geçerek İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, penaltılarla turladı
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29 Ağustos 2024 00:18
İngiltere Lig Kupası ikinci tur karşılaşmasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.

Newcastle United, 1. dakikada Joseph Willock ile öne geçti. Nottingham Forest, Joao Pedro Silva ile 50. dakikada eşitliği sağladı.

Maçın 1-1'lik normal süresinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Newcastle United, tur atlayan taraf oldu. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.

Newcastle United'da 10 aylık bahis cezası sona eren Sandro Tonali, bu karşılaşmayla birlikte sahalara geri döndü.

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