İngiltere Lig Kupası ikinci tur karşılaşmasında Nottingham Forest, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 sona erdi.



Newcastle United, 1. dakikada Joseph Willock ile öne geçti. Nottingham Forest, Joao Pedro Silva ile 50. dakikada eşitliği sağladı.



Maçın 1-1'lik normal süresinin ardından penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda rakibine 4-3'lük üstünlük sağlayan Newcastle United, tur atlayan taraf oldu. Nottingham Forest, turnuvaya veda etti.



Newcastle United'da 10 aylık bahis cezası sona eren Sandro Tonali, bu karşılaşmayla birlikte sahalara geri döndü.





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