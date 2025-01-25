Premier Lig'in 23. haftasında Eddie Howe'un ekibi Newcastle United deplasmanda Ivan Juric'in yönetimindeki Southampton'ı 3-1 mağlup etti.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Southampton'ın golünü 10. dakikada Jan Bednarek atarken, Newcastle United'ın gollerini 26. dakikada penaltıdan ve 28. dakikada Jacob Murphy'nin asistiyle Alexander Isak, 51. dakikada ise Sandro Tonali kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 41'e yükseltirken, Southampton 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle evinde Fulham'ı ağırlarken, Southampton deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak.
St. Mary's Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Southampton'ın golünü 10. dakikada Jan Bednarek atarken, Newcastle United'ın gollerini 26. dakikada penaltıdan ve 28. dakikada Jacob Murphy'nin asistiyle Alexander Isak, 51. dakikada ise Sandro Tonali kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Newcastle United puanını 41'e yükseltirken, Southampton 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Newcastle evinde Fulham'ı ağırlarken, Southampton deplasmanda Ipswich Town'a konuk olacak.