Newcastle United'dan Botman için 35M€!

Newcastle United'ın, Kieran Trippier transferi sonrası bu kez Sven Botman'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.



Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen savunma oyuncusu için 35 milyon euro teklif yaptığı aktarıldı.



Medyada yer alan haberde, 11 puanla Premier Lig'in sonunda yer alan Newcastle United'ın Hollandalı futbolcu ile savunmasını güvence altına almak istediği belirtildi.



Lille ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 17 maçta süre aldı ve bir gol attı.



MILAN'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan Milan'la adı geçen Botman için İtalyan ekibinin futbol direktörü Frederic Massara konuştu. Massara, "Botman, çok iyi bir oyuncu ama ben Lille'nin Botman'ı ara transferde bırakacağını düşünmüyorum. Biz, Simon Kjaer'in sakatlığı sonrası merkez savunma oyuncusu transfer etmek istiyoruz ancak dikkatli hareket etmeliyiz"





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