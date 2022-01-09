Newcastle United'dan Botman için 35M€!

Newcastle United'ın Lille'de forma giyen Sven Botman için 35 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Newcastle United'dan Botman için 35M€!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2022 17:34
Newcastle United'ın, Kieran Trippier transferi sonrası bu kez Sven Botman'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İngiliz ekibinin Lille'de forma giyen savunma oyuncusu için 35 milyon euro teklif yaptığı aktarıldı.

Medyada yer alan haberde, 11 puanla Premier Lig'in sonunda yer alan Newcastle United'ın Hollandalı futbolcu ile savunmasını güvence altına almak istediği belirtildi.

Lille ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 17 maçta süre aldı ve bir gol attı.

MILAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Milan'la adı geçen Botman için İtalyan ekibinin futbol direktörü Frederic Massara konuştu. Massara, "Botman, çok iyi bir oyuncu ama ben Lille'nin Botman'ı ara transferde bırakacağını düşünmüyorum. Biz, Simon Kjaer'in sakatlığı sonrası merkez savunma oyuncusu transfer etmek istiyoruz ancak dikkatli hareket etmeliyiz"


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.