Newcastle FFP yüzünden yıldız ismini satıyor

Finansal Fair Play sebebiyle yaz transfer sezonu başlarken 150 milyon euroluk bir ödeme yapması gereken Newcastle United yıldız oyuncusunu takımdan gönderme kararı aldı.



SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU OLACAK



Sport Bible'de yer alan habere göre Newcastle United, Suudi Arabistan'dan talibi olan Miguel Almiron'u takımdan göndermeye sıcak bakıyor.



Haberin detaylarında 29 yaşındaki Paraguaylı yıldız oyuncu için Al-Shabab'ın teklif yapacağı ve Newcastle United'ın 40 milyon euro bandında gelecek bir teklife sıcak bakacağı da yer aldı.



31 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Newcastle United formasıyla 31 resmi maça çıkan Miguel Almiron bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



