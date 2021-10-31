Newcastle'da İsmaila Sarr hamlesi

Kış transfer döneminde etkin rol oynaması beklenen Newcastle United, gözünü Senegalli sağ kanat İsmaila Sarr'a dikti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Newcastle'da İsmaila Sarr hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2021 13:03
Ismaïla Sarr
Ismaïla Sarr
Watford
Suudi Arabistan Kamu Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United için bomba bir iddia gündeme geldi. 

Newcastle'ın, Watford'un yıldızı Ismaila Sarr ile ilgilendiği aktarıldı. 

Performansıyla Watford'un yeniden Premier Lig'e yükselmesini sağlayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Premier Lig'de 9 maçta 4 gol atmayı başardı. 

Oyuncunun piyasa değeri 27 milyon euro olarak belirlendi. Ancak sözleşmesi 2024 yılına kadar sürüyor. 

Newcastle United'ın devre arasında Watford'un kapısını çalacağı belirtildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.