New York Knicks'in Indiana Pacers yıldızı Victor Oladipo'yu kovalayabileceği bildirildi.



Knicks, bu yaz bir başka büyük serbest oyuncunun peşinden koşabilir. NBA sezonuna Temmuz ayı sonunda devam etmesi planlanırken, Oladipo belirsiz bir gelecekle karşı karşıya. Bunun nedeni, ağır sakatlığı sebebiyle tüm takvim yılını kaçırmasıydı. Bu sakatlık ise, sağ bacağında yırtık bir kuadriseps tendonuydu.



Mart ayında NBA sezonu ertelenmeden önce parkelere dönmesine rağmen, Oladipo 13 maçta oynamış, fakat %39.1'lik şut isabetiyle maç başına yalnızca 13.8 sayıda kalmıştı. Bu ortalamalar, 2017-18 sezonunda maç başına aldığı 23.1 sayıdan oldukça uzaktı.



Oladipo, 2021'de 29 yaşında serbest oyuncu olacak. Ve muhtemelen kariyerinin en verimli döneminde büyük bir anlaşma istese de, bazı yöneticiler bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorlar. Sebebi ise, sakatlığı dışında, böyle bir sözleşmeyi garanti altına alacak kadar elit düzeyde kendini kanıtlamamış olması.



"INDIANA'DA İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE OYNAMIYORDU"



ESPN'den Tim Bontemps, Doğu Konferansı'ndan bir yöneticinin kendisine şu şekilde konuştuğunu kaleme aldı:



"Oladipo konusunda beni düşündüren şey, bu adamın nispeten uzun bir kariyere sahip olması ve sadece tek yıl bir All-NBA ve gerçekten All-Star seviyesinde oynamış olması. Geçen yıl, sakatlanmadan önce o kadar iyi değildi. Indiana'dan önce de inanılmaz bir şekilde oynamıyordu."



"KENDİNİ KANITLARSA, ONU KOVALARLAR..."



Bununla birlikte, bir başka yönetici, Knicks'in müsait olduktan sonra Oladipo'yu takip edeceğini düşünüyor.



Batı Konferansı'ndan bir koç ise, Oladipo'yla ilgili "Sanırım geri dönmesi için çok baskı var. Bu sakatlıklarıyla ilgili büyük endişeler var. Vic geri gelir ve iyi oynayarak çok çalışırsa, bence herkese ne kadar iyi olabileceğini hatırlatacak. Eğer yıldız gibi olduğunu kanıtlarsa, Knicks gibi bir şeyler inşa etmeye çalışan diğer takımların, onu kovalamaya çalıştığını görmeye başlayacaksınız." şeklinde konuştu.



New York halen, umutsuzca takıma liderlik etmek için asıl yıldızını arıyor. Kyrie Irving ve Kevin Durant gibi süperstarların peşinde koştuktan fakat başarısız olduktan sonra New York, Julius Randle'a üç yıl ve 63 milyon dolarlık bir kontrat vermişti.