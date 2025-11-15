15 Kasım
Kazakistan-Belçika
17:00
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Nestor Lorenzo: "Jhon Duran çok az oynadı"

Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran'ın milli takıma çağrılmama gerekçesini açıkladı.

calendar 15 Kasım 2025 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Nestor Lorenzo: 'Jhon Duran çok az oynadı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Fenerbahçe'de forma giyen Jhon Duran'ın milli takıma neden çağrılmadığı ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı.
 
Yeni Zelanda ile oynanacak dostluk karşılaşması öncesi açıklamalarda bulunan Lorenzo, "Çağrılan veya ön listede olan tüm oyuncular gibi, hafta hafta, maç maç takip ediliyorlar. Duran çok az oynadı. Beşiktaş'a karşı oyuna girdi ve bir gol attı ama 15-20 dakika oynadı. ifadelerini kullandı.
 
Duran'ın yeterli sürekliliğe ulaşmadığını söyleyen Arjantinli teknik adam, "Milli Takım'da rekabet edebilmesi için gereken sürekliliğe henüz sahip değil, ama yine de radarımızda. Kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle en iyi döneminde değil, ama geleceği var." sözlerini sarf etti.
 
Duran, 6 Haziran tarihinde oynanan Peru maçından bu yana Milli Takım'da forma giymedi. Oyuncu, Buenos Aires'te Arjantin'e karşı oynanacak maç için antrenman yapmasına ve hazırlıklarına engel olan bir bel ağrısı yaşadığını söyleyerek Kolombiya kampından ayrılmıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.