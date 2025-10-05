05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-081'
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-278'
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-081'
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-038'
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
1-178'
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-078'
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
0-050'
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
1-021'
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-179'
05 Ekim
Everton-C.Palace
1-180'
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
1-081'
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-080'
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u mağlup etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u 85-79 mağlup etti.

calendar 05 Ekim 2025 17:06
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nesibe Aydın, Kocaeli Kadın Basketbol'u mağlup etti
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Kocaeli Kadın Basketbol'u 85-79 yendi.
 Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Berk Kurtulmuş, Münevver Özemre, Sait Nedim Çelik

Kocaeli Kadın Basketbol: Jones 8, Şuğranur Sönmez 13, Derin Yaya 6, Curry 25, Martinez 10, Zabotkaite 7, Reimer 6, İnci Güçlü 4, Yağmur Bul, Buket Ünal

Nesibe Aydın: Bone 19, Turner 23, Büşra Akgün 6, Yağmur Kübra Önal 6, Green 23, Melike Yalçınkaya 2, Hatice Gülçelik 4, Aysude Torcu 2, Elif Çayır

1. Periyot: 24-18

Devre: 52-38

3. Periyot: 72-61

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 8 3 3 2 10 12 12
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 1 6 7 16 4
