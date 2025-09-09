09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Neom, Barış Alper için Ocak'ta geri gelecek!

Yaz transfer döneminde Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın kapısını birçok kez çalan NEOM SC'nin, milli oyuncu için ısrarı bitmiyor. Suudi Arabistan kulübü, Sarı-kırmızılıların kapısını Ocak ayında da çalacak.

calendar 09 Eylül 2025 08:35
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Neom, Barış Alper için Ocak'ta geri gelecek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM SC'nin milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-Kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

KAPIYI YENİDEN ÇALACAK

Suudi kulübü, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz ay NEOM SC, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu. Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.


Yüksek maaş teklifi karşısında Barış Alper'in kafasının karıştığı ve bu süreçte Galatasaray'da kadro dışı bırakılarak takım içinde sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri, önümüzdeki günlerde yakından takip edecek. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.