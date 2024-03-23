Nemanja Bjelica emekli olduğunu açıkladı

Fenerbahçe Beko'nun efsane oyuncularından Nemanja Bjelica basketboluğu bıraktığını açıkladı.



Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklar sebebiyle basketboldan uzak kalan 35 yaşındaki Sırp yıldız bu sebeple basketbolu bıraktığını açıkladı.



Fenerbahçe Beko kariyerinde 2015 yılında EuroLeague MVP'si ödülünü alan Nemanja Bjelica aynı zamanda NBA'de şampiyonluk yaşayıp EuroLeague MVP'si ödülünü alan tek oyuncu olarak da tarihe geçti.



Nemanja Bjelica, 16 senelik basketbol kariyerine 1 NBA şampiyonluğu, 1 Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 EuroBasket ikinciliği ve 1 kez de Dünya Kupası ikinciliği ödülleriyle veda etti.



Nemanja Bjelica, son olarak Kızılyıldız ile sözleşme imzalamış ancak sakatlıkları sebebiyle maça çıkamamıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU