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Nelson Semedo: "Oynamak için hazırım"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, deplasmanda oynayacakları Feyenoord maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

calendar 06 Ağustos 2025 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Nelson Semedo: 'Oynamak için hazırım'
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord'a konuk olacak Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, mücadele öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 

"İYİ BİR İŞ ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Mücadele öncesinde konuşan Semedo, "Atmosferin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda takım içindeki herkese teşekkür ederim. Adaptasyonum bu şekilde kolaylaştı. Bu hafta çok sıkı çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Hocamızın bizden istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Göstereceğimiz performans önemli. İyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buraya geldik." dedi.

"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM"

Oynamak için hazır olduğunu belirten Portekizli futbolcu, "Kendimi iyi bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Takıma geç katılsam da kendi hazırlıklarımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Oynamak için hazırım." ifadelerini kullandı. 

"MOURINHO HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"

Teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili de konuşan Semedo, "Mourinho ile çalışmak benim için keyif ve mutluluk olacak. Kendisini çok iyi tanıyorum. Harika bir teknik direktör. Burada onunla çalışacağım için mutluyum. Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu beraberlikle birlikte büyük işler başarabiliriz." açıklamasında bulundu. 


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