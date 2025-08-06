Nelson Semedo: 'Oynamak için hazırım'

Mücadele öncesinde konuşan Semedo, "Atmosferin çok iyi olduğunu söylemek istiyorum. Bu anlamda takım içindeki herkese teşekkür ederim. Adaptasyonum bu şekilde kolaylaştı. Bu hafta çok sıkı çalıştık. Çok iyi hazırlandık. Hocamızın bizden istediklerini yerine getirmek istiyoruz. Göstereceğimiz performans önemli. İyi bir iş çıkarmak istiyoruz. İyi bir sonuç almak için buraya geldik." dedi.



"OYNAMAK İÇİN HAZIRIM"



Oynamak için hazır olduğunu belirten Portekizli futbolcu, "Kendimi iyi bir şekilde hazırladığımı düşünüyorum. Takıma geç katılsam da kendi hazırlıklarımı iyi yaptığımı düşünüyorum. Oynamak için hazırım." ifadelerini kullandı.



"MOURINHO HARİKA BİR TEKNİK DİREKTÖR"





"Mourinho ile çalışmak benim için keyif ve mutluluk olacak. Kendisini çok iyi tanıyorum. Harika bir teknik direktör. Burada onunla çalışacağım için mutluyum. Hep birlikte iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu beraberlikle birlikte büyük işler başarabiliriz." açıklamasında bulundu.