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Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe, son olarak Wolverhampton forması giyen 31 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo transferini duyurdu. Oyuncu, 23:50'de İstanbul'a geldi.

calendar 30 Temmuz 2025 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 00:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Nelson Semedo, Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Jhon Duran ve Archie Brown'un ardından Milan Skriniar'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de bir transfer daha resmen bitti. Sarı lacivertli ekip, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Nelson Semedo'yu kadrosuna kattı.

RESMEN AÇIKLANDI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Futbolcu Nelson Semedo, kulübümüzle transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrollerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelmektedir." denildi.


İSTANBUL'A GELDİ

Portekizli futbolcu 23.50 sıralarında İstanbul'a ayak bastı. Bonservissiz Fenerbahçe'ye katılacak olan sağ bekin perşembe günü sağlık kontrolünden geçerek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen 31 yaşındaki futbolcuyu sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

Semedo, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.

Tecrübeli futbolcu, kariyerinde sırasıyla Sintrense, CD Fatima, Benfica, Barcelona ve Wolverhampton takımlarının formalarını giydi.

VITOR PEREIRA KALMASINI İSTİYORDU

Wolverhampton'ıın başında olan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, Şubat ayında sözleşmesi bitecek olan Nelso Semedo hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Nelson mutlu, çok iyi bir oyuncu ve umarım gelecek sezon da burada birlikte oluruz. Bunu gerçekten istiyorum çünkü o kaliteli bir oyuncu ve en iyi oyuncularımızı kadroda tutmamız gerekiyor. Sadece sahada değil, saha dışında da bizim için çok önemli. Takımın kaptanlarından biri ve bana her konuda çok yardımcı oldu."

PERFORMANSI

30 yaşındaki Portekizli futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 37 resmi maçta görev aldı ve 5 asistlik katkı sağladı. 

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