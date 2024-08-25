Fransa Ligue 1 2. hafta maçında Nice, sahasında Toulouse ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan maç 1-1 sona erdi.



Nice'in golü 53. dakikada Jonathan Clauss'tan geldi. Toulouse'un golü ise 73. dakikada Warren Babicka'dan geldi.



Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Nice transfer olan Tanguy Ndombele, maça 11'de başladı ve 79 dakika sahada kaldı.



İki takım da bu sonuçla ligde henüz galibiyetle tanışamadı. Nice ilk puanını alırken, Toulouse puanını 2'ye çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Nice, Angers deplasmanına gidecek. Toulouse ise Marsilya ile oynayacak.





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