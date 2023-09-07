Ndombele'nin '91' sırrı

Galatasaray'ın yeni yıldızı Tanguy Ndombele'nin 91 numara sırrı ortaya çıktı. Ndombele, Fransa'da büyüdüğü bölge olan Longjumeau'ya olan aidiyeti sebebiyle bu tercihi yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Ndombele'nin '91' sırrı
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07 Eylül 2023 09:37
İngiliz ekibi Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Tanguy Ndombele, Cimbom'da 91 numaralı formayı terletecek.

Geçtiğimiz sezon kiralık forma giydiği Napoli'de de 91 numarayı seçen 26 yaşındaki oyuncunun bu tercihi merak konusu olurken, Ndombele'nin sırrı da çözüldü.

Demokratik Kongo kökenli yıldız, Fransa'da büyüdüğü bölge olan Longjumeau'nun numarasını seçti. Olumsuz şartlar sebebiyle başarıya ulaşmak zor olduğu için, Ndombele de bölgeye olan aidiyet duygusunu ön plana çıkaran isimlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bilindiği üzere Fransa'da yaşayan Cedric Bakambu, Sacha Boey, Mbaye Diagne gibi isimler de forma seçerken benzer tercihlerde bulunmuşlardı.



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