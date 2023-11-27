'da kiloları ile gündeme gelen ve düzenli forma şansı bulamayan, hakkında söylenenleri haksız çıkarmaya karar verdi...Bu sezon yeni transferler arasında en geride kalan isim Tanguy Ndombele oldu. Fransız oyuncu ayrılığın kıyısında dolaşırken, milli ara son şansı olarak gösterildi. Teknik direktör Okan Buruk ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur bu süreçte Ndombele ile özel görüşmeler yaptı.mesajını alan Fransız orta saha, hem hocası Buruk'a hem de Timur'a,diyerek sosyal medyada hakkında çıkan eleştirilere cevap vereceğini söyledi.Beslenmesine dikkat eden Ndombele, iki haftada 3 buçuk kilo verdi ve 81'e ulaşıp neredeyse ideal kilosuna kavuştu. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle Alanyaspor maçında ilk 11'e giren 26 yaşındaki futbolcu, performansı ile de sınıfı geçti.