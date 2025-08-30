Ndidi'den Solskjaer'e veda

Beşiktaş'ın Avrupa'da Lausanne'a elenmesinin ardından siyah-beyazlı camiada önemli gelişmeler yaşandı.
Serdal Adalı yönetimi; önce Shaktar Donetsk, sonra da Lausanne'a karşı elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayrıldı.
Solskjaer'in ayrılığının ardından açıklamalarda bulunan Wilfred Ndidi'nin sözleri ise şu şekilde:
"Birlikte çalışmak için çok vaktimiz olmadı, gelecekte başarılar dilerim. Teşekkürler."
Serdal Adalı yönetimi; önce Shaktar Donetsk, sonra da Lausanne'a karşı elenilmesinin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayrıldı.
Solskjaer'in ayrılığının ardından açıklamalarda bulunan Wilfred Ndidi'nin sözleri ise şu şekilde:
"Birlikte çalışmak için çok vaktimiz olmadı, gelecekte başarılar dilerim. Teşekkürler."
Wilfred Ndidi, Ole Gunnar Solskjaer'e veda etti: "Birlikte çalışmak için çok vaktimiz olmadı, gelecekte başarılar dilerim. Teşekkürler." pic.twitter.com/S7qKVzmQxU
— Sporx (@sporx) August 30, 2025