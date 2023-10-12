NBA'in, yeni takımlarla genişlemeyi hedeflediği şehirlerin Las Vegas ve Seattle olduğu iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, NBA'in genişleme planlarının ön hatlarında yer alan iki şehrin Las Vegas ve Seattle olarak gözüktüğünü öne sürdü:



"Bana söylenenlere göre, ligin bu medya hakları müzakereleri bittiğinde, ki bu muhtemelen gelecek yıla kadar uzayacak, genişlemeye yönelmesi bekleniyor.



Kesinlikle Las Vegas, Seattle ile birlikte öncelikli şehirler arasında yer alacak. Ligin, yıllardır yapılanmasını Las Vegas'ta ilerlettiği konusunda hiç şüphe yok. Yaz Ligi ve hazırlık maçları bunlara birer örnek.



Ve o şehirdeki diğer profesyonel takımların başarısını da hepimiz gördük. Sanırım beklenti, bir sonraki genişleme sürecinde iki takım daha olacağı yönünde. Ama önce şu TV hakları/medya hakları anlaşmasını halletmek istiyorlar."



Efsanevi NBA yıldızları Shaquille O'Neal ve LeBron James, yakın zamanda Las Vegas'ta kurulması öngörülen bir NBA takımının sahibi olmakla ilgilendiklerini açıkça belirtmişlerdi.



