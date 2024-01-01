NBA GM'leri, Pascal Siakam takası da bekliyor

Bazı NBA yöneticilerinin, Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın takas edilmesini beklediği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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NBA GM'leri, Pascal Siakam takası da bekliyor
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01 Ocak 2024 12:42
Bazı NBA yöneticilerinin, Toronto Raptors forveti Pascal Siakam'ın takas edilmesini beklediği iddia edildi.

Raptors ekibi geçtiğimiz Cumartesi günü OG Anunoby, Precious Achiuwa ve Malachi Flynn'i, RJ Barrett, Immanuel Quickley ve Detroit Pistons'ın 2024'teki ikinci tur draft hakkı karşılığında New York Knicks'e göndererek büyük bir takas gerçekleştirmişti.

Ancak Yahoo Sports'tan Jake Fishcer'a göre NBA'deki pek çok yönetici, Raptors'ın henüz hamle yapmakla işinin bitmediğini düşünüyor.

Toronto bu yaz neredeyse Pascal Siakam'ı Atlanta Hawks'a takas ediyordu ve o günden bu yana Siakam ve Raptors, sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varamamıştı. Her iki tarafın da uzatma konusunda anlaşmaya varmak için 30 Aralık'a kadar gayri resmi bir süre belirlemiş olduğu bildirildi.

Fishcer ayrıca Hawks'ın hâlâ Siakam'la ilgilenmesinin beklendiğini, Indiana Pacers ve Sacramento Kings'in de tecrübeli forveti isteyebileceği yönünde söylentiler olduğunu belirtti.

Siakam'ın 37.9 milyon dolarlık kontratının sona ermesine bir sezon daha kalmış bulunuyor.

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