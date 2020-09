NBA Finalleri öncesi, Lakers ve Heat'in durumu!

Miami Heat ve Los Angeles Lakers, takım tarihlerinde daha önce de aşina oldukları bir sahneye tekrar yükseldiler. Çarşamba gecesi başlayacak olan seride, iki takımın da avantajlı ve dezavantajlı noktalar bulunuyor.



Peki iki takımın da bu yolda stratejileri ne noktada olabilir?



Heat'in mevcut hikayesi



Miami, 2014'ten bu yana ilk kez NBA Finallerine yükseldi. Udonis Haslem, o kadroda şu anda bulunan tek isim. Ancak, koç Erik Spoelstra, bu olayın oyunculara negatif bir şekilde yansımamasını sağlamak için kadrosunda iyi bir genç ve veteran karışımına sahip. Jimmy Butler'ın çalışma ahlakının ve Andre Iguodala'nın da şampiyonluk geçmişi ile bu aşamadaki deneyiminin, takımı zihinsel olarak hazırlamada hayati önem taşıyacağı biliniyor. Ancak Heat'in, Lakers'a karşı gerçekten bir avantaj sağlayabileceği asıl nokta, şutörleri.



Lakers'ın şimdiki durumu



On yıldan sonra NBA Finalleri'ne yükselen Lakers, 17. dünya şampiyonluğu için her zamankinden daha aç bir durumda. LeBron James ve Anthony Davis, Heat savunmacılarının ana odağı olacak olsalar da, yardımcı oyuncu kadrosunun da çok geride olduğunu söylenemez. Rajon Rondo her zamanki gibi "Playoff Rondo" modunda oynarken, Alex Caruso da kritik anlarda ve genel olarak benchten iyi miktarda enerji getirmeye devam ediyor. Dwight Howard ise Denver'a karşı oynadığı kısa sürede ne kadar efektif olabileceğini göstermişti ve bu gösterdiği formu, kariyerinin ikinci NBA Finallerine taşımak isteyecektir.



ÖNEMLİ ÜÇ NOKTA



1. Goran Dragic başka bir seride bu yüksek seviyesini koruyabilir mi?



Dragic sadece yüksek bir seviyede oynamakla kalmıyor, aynı zamanda bunu tutarlı bir şekilde yapıyor. Heat'in önde gelen skoreri olan Dragic, bunu faul alarak, çembere hücum ederek ve derinden şut atarak yapıyor. Dragic'in kariyerinin bu dönemlerinde birincil seçenek olması hiç beklenmemiş olsa da, beklenenlerin ötesinde oynuyor. Bunun devam etmesi durumunda, Lakers'ın en iyi ve aslen tek savunmacı guardları olan Danny Green ve Rajon Rondo için zorlu bir görev olacak.



2. Lakers, fizikli kadrosundan nasıl yararlanabilir?



Dwight Howard'ı Rockets serisinde oynatmadıktan sonra, Lakers, eski yıldızı Nuggets'a karşı serbest bırakmış ve kendisi de iyi bir performans göstermişti. Miami, Bam Adebayo Celtics'e karşı son maçında ne kadar üretken oynamış olsa da, skorer bir pivottan yoksun. Adebayo beklenenden daha sık bu rolde oynamazsa, Howard'ın dakikaları yeniden sınırlanabilir. Lakers, LeBron'u Bam'in karşısına koyarak, bundan sıyrılabilir.



3. Heat'in genç şutörleri, L.A. için sorun yaratır mı?



Heat'in üçlük atışları, Celtics'e karşı oynadıkları son üç maçta yetersiz olsa da, yine de Duncan Robinson ve Tyler Herro'nun bulunduğu bir takıma her zaman saygı duyulması gerekiyor. Bu iki genç oyuncu hakkındaki tek soru, büyük sahnenin ne kadar üzerlerinde etkili olacağı. Lakin Jimmy Butler'a göre, böyle bir sorun hiç bulunmuyor. Her ikisi de playofflarda %38 ile şut atıyor ve eğer Jae Crowder ve Dragic de ritme girerlerse, o zaman Lakers tamamen savunmacılarını yaymaya çalışacaktır. Butler, güvenlerini yüksek tutmak için Robinson ve Herro'yu ilk üç çeyrek boyunca sürekli beslemeyi alışkanlık haline getiriyor.



STRATEJİLER NE OLABİLİR?



Miami zayıf taraf olarak gözükse de, kağıt üzerinde Lakers'ın diğer playoff rakiplerine kıyasla, oldukça iyi eşleşen bir ekip.



Portland Trail Blazers'ın, Davis Hassan Whiteside ve Jusuf Nurkic ile pota altında boğuşurken, LeBron'un karşısına koyacak forvetleri yoktu. Houston Rockets, kısa kadro dizilişinde Davis ile başa çıkabilecek uzunlara sahip değildi.



Hücum konusunda çok başarılı olmasına rağmen, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, Batı Konferansı Finallerinde Davis için tam anlamıyla bir eşleşme sayılmazdı.



Ancak Heat, Davis'in karşısına Bam Adebayo'yu koyabilir. Bam, Davis'in karşısında durabilecek kadar atletik ve çok yönlü bir oyuncu olduğundan ötürü, bu özellikleri Davis'i göreceli olarak kontrol altında tutmasına yardımcı olabilir.



Miami, James'i yavaşlatmak adına ligde çok az sayıda takımın eşleşebileceği forvet savunmacıları olan Butler, Jae Crowder ve Andre Iguodala kombinasyonuna da sahip.



Bu forvetler ve Adebayo, Los Angeles'ın dinamik yıldız ikilisinin kontrolü tamamen ele geçirmesini en azından yavaşlatabilir. Bu, Tyler Herro, Duncan Robinson ve Miami'nin diğer oyuncularının seriyi başka bir noktada kazanması adına, ortamı hazırlayabilir.



Lakers doğal olarak favori olsa da, Heat'in kolay lokma olmayacağı herkes tarafından biliniyor.



MAÇLAR HANGİ GÜNLER VE KAÇTA OYNANACAK?



1. Maç: 30 Eylül Çarşamba, 04:00



2. Maç: 2 Ekim Cuma, 04:00



3. Maç: 4 Ekim Pazar, 02:30



4. Maç: 6 Ekim Salı, 04:00



5. Maç: 9 Ekim Cuma, 04:00 (gerekirse)



6. Maç: 11 Ekim Pazar, 02:30 (gerekirse)



7. Maç: 13 Ekim Salı, 04:00 (gerekirse)