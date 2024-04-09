NBA'den New York Knicks'e 25 bin dolar ceza

NBA, New York Knicks ekibine Mitchell Robinson'ın sakatlık raporunda yer almaması ve ardından Toronto Raptors'a karşı forma giymesi sebebiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den New York Knicks'e 25 bin dolar ceza
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09 Nisan 2024 12:58
NBA, New York Knicks ekibine Mitchell Robinson'ın sakatlık raporunda yer almaması ve ardından Toronto Raptors'a karşı forma giymesi sebebiyle 25 bin dolar para cezası verdi.

Robinson'ın sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 50 maçlık yokluğu, Knicks'in 27 Mart'ta Raptors'ı 145-101 yendiği maçta sona ermişti. Robinson bu maçta 12 dakika süre alarak 8 sayı kaydetmişti.

Robinson, altı yıllık kariyerindeki en uzun sakatlık dönemini geride bıraktığından bu yana yedi maçın altısında forma giydi. 26 yaşındaki oyuncu, 8 Aralık'ta Boston Celtics'e karşı alınan mağlubiyet sırasında ayak bileğinde stres kırığı yaşamadan önce ilk 21 maça ilk beş başlamıştı.

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