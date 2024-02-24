NBA'de Steve Kerr'e tarihi sözleşme!

NBA takımı Golden State Warriors, Steve Kerr ile tarihi bir sözleşme imzaladı.

, Fotoğraf; Imago
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NBA'de Steve Kerr'e tarihi sözleşme!
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24 Şubat 2024 13:01
Son güncelleme 24 Şubat 2024 13:02
Golden State Warriors'un Steve Kerr'ün sözleşmesini yenilediği belirtildi.

ESPN'nin  haberine göre Golden State Warriors, Steve Kerr'ün kontratını 35 milyon dolarlık yeni anlaşmayla iki yıl uzattı.

2025-26 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak bu anlaşmada Kerr, NBA tarihinde yıllık maaş açısından en çok para kazanan koç olacak.

4 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADILAR

2014-15 sezonundan beri Warriors'ın başında olan Kerr, takımı altı kez NBA finallerine çıkardı ve dört kez şampiyonluk yaşadılar.

58 yaşındaki koç NBA'de 1988-2003 yılları arasında altı takımda oynadığı bir oyunculuk kariyeri de geçirmişti. Bulls'un 1996-98 arasındaki üst üste üç şampiyonluğunda Kerr'ün de önemli rolü vardı. Ayrıca Spurs ile de 1999 ve 2003 yıllarında şampiyonluklar yaşadı.

2003'teki emekliliğinden 2014'teki koçluk kariyeri başlangıcına Kerr, 2007-2010 yılları arasında Phoenix Suns'ın genel menajeri olarak görev yaptı.

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