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NBA'de Milwaukee Bucks final için avantaj yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Atlanta Hawks'ı 123-112 yenen Milwaukee Bucks, Doğu Konferansı final serisinde 3-2 öne geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; NBA.com
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Milwaukee Bucks, konferans final serisi beşinci maçında Atlanta Hawks'ı Fiserv Forum'da konuk etti.

Kariyerinde iki kez sezonun en değerli oyuncusu seçilen all-star Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Bucks, oyunun ilk çeyreğinde rakibi karşısında farkı açmasının ardından skor avantajını maç boyu korudu ve mücadeleden 11 sayı farkla galip ayrılarak seride 3-2 öne geçti.

Ev sahibi ekipte Brook Lopez 33 sayı, 7 ribaunt, 4 blok, Khris Middleton 26 sayı, 13 ribaunt, 8 asist, Jrue Holiday 25 sayı, 13 asist, 6 ribaunt ve Bobby Portis ise 22 sayı, 8 ribauntla takımını galibiyete taşıyan oyuncular oldu.

Hawks'ta ise Bogdan Bogdanovic 28 sayı, John Collins 19 sayı, 8 ribaunt, Danilo Gallinari 19, Lou Williams 17 sayıyla maçı tamamladı.

Serinin 6. maçı, 4 Temmuz Pazar günü TSİ 03.30'da Atlanta Hawks'ın sahasında oynanacak. Seriyi geçen taraf, finalde Phoenix Suns ile karşılaşacak.


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