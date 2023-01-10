NBA'de gecenin X raporu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 122-109 mağlup ederek bu sezonki çıkışını sürdürdü.



NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Nuggets, konuk ettiği Lakers'ı 13 sayı farkla geçerek sezonun 27. galibiyetine uzandı ve Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.



Galibiyet serisini 3 maça çıkaran ve evinde çıktığı son 11 müsabakayı da kazanan Nuggets'ta Jamal Murray 34 sayı ve 7 ribauntla maçın en skoreri olurken, Nikola Jokic 14 sayı, 16 asist ve 11 ribauntla bu sezon 11. kez "triple-double" yaptı. Kentavious Caldwell-Pope 16 sayı, Bruce Brown 15 sayı ve 7 ribaunt, Michael Porter 12 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.



Sakatlıkları bulunan all-star oyuncular LeBron James ve Anthony Davis'in forma giymediği Lakers'ta Russell Westbrook 25 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Thomas Bryant 17 sayı ve 10 ribaunt, Kendrick Nunn 15, Dennis Schröder ve Max Christie 14'er sayıyla oynadı.



Jalen Brunson'un kariyer rekoru, galibiyete yetmedi



Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren takımların karşılaşmasında, Milwaukee Bucks, bir ara 17 sayı farkla geriye düşmesine rağmen son çeyrekteki üstün performansıyla deplasmanda New York Knicks'i 111-107 yendi.



Sezonun 26. galibiyetine uzanan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, Brook Lopez 17 sayı, 7 ribaunt ve 3 blok, Joe Ingles 17 sayı ve 5 asist, Jrue Holiday 15 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Pat Connaughton 11'er sayı ve ribauntla oynadı.



Bu sezon 19. kez kaybeden 22 galibiyetli Knicks'te Jalen Brunson, 44 sayıyla kariyer rekoru kırmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı. Julius Randle 25 sayı, 16 ribaunt ve 5 asist, Immanuel Quickley 23 sayı üretti.



Celtics liderliğini sürdürdü



Boston Celtics, konuk ettiği Chicago Bulls'u 107-99'luk skorla geçerek sezonun 29. galibiyetine uzandı ve Doğu Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.



Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Celtics'te Jayson Tatum 32 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Grant Williams 20 sayı ve 8 ribaunt, Jaylen Brown 19 sayı ve 5 ribauntluk performans sergiledi.



Bu sezon 22. kez kaybeden Bulls'ta Zach LaVine 27 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Nikola Vucevic 21 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Takımın yıldızlarından DeMar DeRozan ise karşılaşmanın 3. çeyreğinde 13 sayıdayken sakatlanarak mücadeleyi yarıda bıraktı.



Sonuçlar



Washington Wizards-New Orleans Pelicans: 112-132



New York Knicks-Milwaukee Bucks: 107-111



Boston Celtics-Chicago Bulls: 107-99



Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs: 121-113



Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-109



Sacramento Kings-Orlando Magic: 136-111





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