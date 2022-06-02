NBA'da final heyecanı başlıyor!

2022 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline, Batı Konferansı şampiyonu Golden State Warriors 7'nci, Doğu Konferansı şampiyonu Boston Celtics ise 18'inci kupasını kazanmak için çıkacak.



Stephen Curry ve Klay Thompson'ın sürüklediği Warriors ile kadrosunda Jayson Tatum, Jaylen Brown gibi önemli isimleri barındıran Celtics, 76. NBA Finalleri'nde karşılaşacak. 2022 NBA final serisinin ilk maçı, 3 Haziran Cuma günü TSİ 04.00'te başlayacak.



Normal sezondaki galibiyet yüzdesi daha yüksek olduğu için saha avantajına sahip Warriors, serinin ilk 2 maçına ev sahipliği yapacak. Seride 4 karşılaşmadan galip ayrılan takım, şampiyona verilen "Larry O'Brien Kupası"nı müzesine götürecek.



Warriors, son 8 yılda 6, toplamda 12, Celtics ise 2010'dan bu yana ilk, tarihinde 22. kez finalde mücadele edecek.



Celtics, 14 yıl sonra ilk, tarihindeki 18. şampiyonluğunu kazanması halinde Los Angeles Lakers ile paylaştığı NBA rekorunu tek başına ele geçirecek.



Warriors, daha önce çıktığı 11 finalin 6'sını (1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018) kazandı. Celtics ise 21 finalin 17'sinde (1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008) mutlu sona ulaştı.



Warriors tecrübesine güveniyor



Ligin son 10 sezondaki en istikrarlı takımı Warriors, kadrosunun tecrübesine güveniyor. Warriors kadrosundaki isimlerin 123 maçlık final deneyimine karşılık Celtics'te daha önce final oynayan hiçbir oyuncu bulunmuyor.



114,5 sayı ortalamasıyla play-off'ların en iyi hücum performansına sahip Warriors ayrıca bu sezon evindeki play-off karşılaşmalarında elde ettiği 9-0'lık dereceyle sahasında maç kaybetmeyen tek takım.



Potasında maç başına 101 sayıya izin veren Celtics, Miami Heat'ten (100,4) sonra play-off'ların en iyi defans takımı olarak dikkati çekiyor. Celtics, yılın savunma oyuncusu seçilen Marcus Smart'ı kadrosunda bulunduruyor.



Curry, 25,9 sayı, 6,2 asist, 4,9 ribaunt ortalamalarıyla Warriors'ın play-off'lardaki en etkili ismi oldu. Celtics'te ise maç başına 27 sayı, 6,7 ribaunt, 5,9 asist üreten Tatum ve 22,9 sayı, 6,8 ribauntla oynayan Brown öne çıktı.



Bu sezonki maçlarda eşitlik var



Warriors, play-off'larda karşılaştığı Denver Nuggets'ı 4-1, Memphis Grizzlies'i 4-2 ve Dallas Mavericks'i 4-1 yenerek adını finale yazdırdı.



Celtics ise final yolunda karşısına çıkan Brooklyn Nets'i 4-0, geçen yılın şampiyonu Milwaukee Bucks'ı 4-3 ve Miami Heat'i 4-3 ile geçti.



Takımlar bu sezon 2 kez karşılaştı. İki mücadeleyi de deplasman takımları kazandı. 18 Aralık 2021'deki karşılaşma 111-107 Warriors, uzatmaya giden 17 Mart'taki mücadele ise 110-88 Celtics üstünlüğüyle bitti.



Play-off tarihindeki 5'inci Celtics-Warriors eşleşmesi



Celtics ile Warriors daha önce 4 defa play-off'larda karşı karşıya geldi. 1962'ye kadar Philadelphia kentinin takımı olan Warriors'a karşı oynadığı maçlarda 16-7 üstünlük sağlayan Celtics, 4 seriden de galip ayrıldı.



NBA Play-off'larındaki Celtics-Warriors eşleşmelerinin skorları şöyle:



1958 Doğu Konferansı finali: Celtics 4-1 kazandı



1960 Doğu Konferansı finali: Celtics 4-2 kazandı



1962 Doğu Konferansı finali: Celtics 4-3 kazandı



1964 NBA Finalleri: Celtics 4-1 kazandı



Maç programı



1. Maç: Golden State Warriors-Boston Celtics (3 Haziran Cuma TSİ 04.00)



2. Maç: Golden State Warriors-Boston Celtics (6 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)



3. Maç: Boston Celtics-Golden State Warriors (9 Haziran Perşembe TSİ 04.00)



4. Maç: Boston Celtics-Golden State Warriors (11 Haziran Cumartesi TSİ 04.00)



5. Maç (gerekirse): Golden State Warriors-Boston Celtics (14 Haziran Salı TSİ 04.00)



6. Maç (gerekirse): Boston Celtics-Golden State Warriors (17 Haziran Cuma TSİ 04.00)



7. Maç (gerekirse): Golden State Warriors-Boston Celtics (20 Haziran Pazartesi TSİ 03.00)



NBA Finalleri'nin "en"leri



En çok şampiyonluk elde eden takımlar:



1. Los Angeles Lakers - 17



Boston Celtics - 17



3. Golden State Warriors - 6



Chicago Bulls - 6



En çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:



1. Bill Russell (Boston Celtics) - 11



2. Sam Jones (Boston Celtics) - 10



3. Tom Heinsohn (Boston Celtics) - 8



K.C. Jones (Boston Celtics) - 8



Tom Sanders (Boston Celtics) - 8



John Havlicek (Boston Celtics) - 8



Hala forma giyenler arasında en çok şampiyonluk sevinci yaşayan oyuncular:



1. LeBron James (Miami Heat/Cleveland Cavaliers/Los Angeles Lakers) - 4



2. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Andre Iguodala (Golden State Warriors) - 3



Udonis Haslem (Miami Heat) - 3



Patrick McCaw (Golden State Warriors/Toronto Raptors) - 3



Danny Green (San Antonio Spurs/Toronto Raptors/Los Angeles Lakers) - 3



JaVale McGee (Golden State Warriors/Los Angeles Lakers) - 3



Son 20 yılın şampiyonları



2021: Milwaukee Bucks-Phoenix Suns (4-2)



2020: Los Angeles Lakers-Miami Heat (4-2)



2019: Toronto Raptors-Golden State Warriors (4-2)



2018: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-0)



2017: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-1)



2016: Cleveland Cavaliers-Golden State Warriors (4-3)



2015: Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers (4-2)



2014: San Antonio Spurs-Miami Heat (4-1)



2013: Miami Heat-San Antonio Spurs (4-3)



2012: Miami Heat-Oklahoma City Thunder (4-1)



2011: Dallas Mavericks-Miami Heat (4-2)



2010: Los Angeles Lakers-Boston Celtic (4-3)



2009: Los Angeles Lakers-Orlando Magic (4-1)



2008: Boston Celtics-Los Angeles Lakers (4-2)



2007: San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers (4-0)



2006: Miami Heat-Dallas Mavericks (4-2)



2005: San Antonio Spurs-Detroit Pistons (4-3)



2004: Detroit Pistons-Los Angeles Lakers (4-1)



2003: San Antonio Spurs-New Jersey Nets (4-2)



2002: Los Angeles Lakers-New Jersey Nets (4-0)









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