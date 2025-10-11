'NBA Avrupa' projesi hakkında görüşme gerçekleşti!

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, "NBA Avrupa" projesi hakkında, "Avrupa Ligi ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz." dedi.Avrupa Ligi basketbol yönetimi, Avrupa Ligi kulüpleri, NBA yönetimi ve FIBA yönetimi arasında 8 Ekim'de İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen toplantı hakkında Aivazoglou,ifadelerini kullandı.Aivazoglou,değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Ligi'nden toplantı hakkında yapılan açıklamada iseifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Avrupa Ligi'nin bu görüşmelere sürekli katılım taahhüdü yinelenirken olası bir iş birliği çerçevesinin aşağıdaki temel ilkelere uyması gerektiği vurgulandı:Açıklamada, "Avrupa Ligi ve kulüpleri, bu temel ilkeler süreç boyunca gözetildiği sürece NBA ve FIBA ile yapıcı görüşmeler yapmaya kararlıdır." bilgisi verildi.