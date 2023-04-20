Nazilli Belediyespor'da Toros'a istifa çağrısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Isparta 32 Spor'a 2-0 mağlup olan Eşin Group Nazilli Belediyespor galibiyet hasretini 4 maça çıkarırken, taraftarlar teknik direktör Mesut Toros'u istifaya davet etti.



Futbolseverlerin tepki gösterdiği Toros, "Maçın skoru, oyuncuların performansı bizi üzüyor. Ürettik ama net pozisyonları yakalayamadık. Çok basit bir gol yedik ve golden sonra dağıldık. Kadro derinliğimiz yok. Ramazan ayında havalar da sıcak. Oyuncularımız gayretliler ama ligin sonu yaklaştıkça yorgunluk bindi. Tüm mesaimizi buraya veriyoruz, 24 saat çalışıyoruz. Çok önemli maçlar kazandık. Geçen haftada Menemen maçında iyi oyun oynadık ama golü bulamadık. Gol sorunumuz başladı. 4 haftadır gol atamıyoruz" dedi.





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